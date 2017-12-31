Генсек ООН: "Не призываю, а бью тревогу!"

Войны, изменение климата, ядерная угроза, нарушение прав человека - такими проблемами, считает Антониу Гутерриш, был отмечен 2017-ый в истории человечества. В последний день уходящего года генеральный секретарь ООН подвёл его итоги и выразил надежду на то, что страны мира объединят усилия и сделают будущее нашей планеты лучше и безопаснее:

"В канун нового 2018 года я обращаюсь к вам не с призывом, я бью тревогу! Я подаю красный сигнал тревоги всему миру. Конфликты усугубляются, и возникают новые угрозы. Всеобщее беспокойство в связи с ядерным оружием достигло наивысшей точки со времён Холодной войны. Мы не поспеваем за климатическими изменениями, неравенство растёт, и мы становимся свидетелями чудовищных нарушений прав человкеа. Растут националистические и ксенофобские настроения, и я призываю к единству в новом 2018 году".

Один из конфликтов, в котором генеральный секретарь ООН принял самое активное участие в 2017 году, был кризис в Мьянме, вызванный ситуацией вокруг мусульман народности рохинджа. Гутерриш напрямую обвинил власти Мьянмы в этнических чистках, потребовал прекратить преследования и создать условия для возвращения бежавших в Бангладеш рохинджа домой.