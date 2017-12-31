Новогоднее поздравление с борта МКС

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин с орбиты поздравили жителей Земли с Новым годом.

"В Новый Год мы все ждем чуда и исполнения желаний. Нам повезло: каждый раз, глядя в иллюминатор мы видим красоту нашей голубой планеты, испытаваем восхищение от восходов и закатов, любуюемся сиянием далеких звезд в бескрайнем космосе. Космос — это настоящее чудо. И сегодня мы хотим подарить это чудо вам, дорогие друзья, с пожеланиями радости, удачи и настоящего космического здоровья", — обратился к землянам командир экипажа МКС-54 Антон Шкаплеров.

"Пусть в новом году уйдут разногласия, забудутся обиды и прекратятся споры, пусть наша страна развивается и процветает, а ваши родные и близкие всегда будут рядом. Будьте счастливы, друзья. С Новым годом!" — добавил космонават-испытатель Александр Мисуркин.

В новогоднюю ночь на борту Международной космической станции находится экипаж из шести человек, включая астронавтов из США и Японии. Во время полета станция 15 раз пересечёт часовые пояса, где уже наступил новый год.