Волна акций протеста нарастает

Два человека погибли в ходе акций протеста в иранском городе Доруде. Об этом сообщил заместитель губернатора провинции Лурестан. По его словам, за гибелью демонстрантов стоят не полицейские, а иностранные агенты и радикалы – сторонники такфиризма.

Более сотни человек задержаны в разных городах страны. Кроме того, по данным информагентств, в субботу вечером был отключен доступ к мобильному интернету. Сейчас связь уже восстановлена.

Фото: REUTERS

Акции протеста вспыхнули несколько дней в Мешхеде назад и уже докатились до столицы Ирана. Поводом для демонстраций стал рост цен на продукты питания, но вскоре манифестации переросли в акции протеста против государственной политики.

Фото: REUTERS

На события в Иране отреагировал и президент США Дональд Трамп. В частности на своей странице в Twitter он выложил видеозаписи, сделанные в сентябре во время выступления перед Генассамблеей ООН: "Все понимают, что мирные жители Ирана хотят перемен. И помимо огромной военной мощи США иранские лидеры больше всего боятся своего собственного народа". Чуть позже американский президент добавил: "Деспотические режимы не могут существовать вечно. Однажды иранцы встанут перед выбором. Весь мир смотрит".

На улицы вышли и сторонники действующих властей. В акциях приняли участие десятки тысяч человек в разных районах страны. Государственное телевидение сообщает, что демонстрации прошли более чем в тысяче городов.