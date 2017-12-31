Турецкий офицер получил убежище

Греческий профильный комитет дал добро на предоставление политического убежища одному из восьми турецких военнослужащих, которые бежали из страны в июле прошлого года после попытки госпереворота. Речь идет об офицере, сидевшем за штурвалом вертолета, на котором он и его товарищи прибыли в греческий приграничный город Александруполис. Комитет не нашел доказательств того, что пилот принимал какое-либо участие в путче. Кроме того, те, кто занимался рассмотрением вопроса, пришли к выводу, что в Турции этого офицера преследуют по политическим мотивам и что суд его родной страны не сможет вынести справедливый вердикт.

Греческое правительство уже направило запрос с требованием отменить решение. Турция, в свою очередь, предупредила, что заключение комитета осложнит и без того непростые отношения между Анкарой и Афинами.

Семь остальных военных по-прежнему находятся территории полицейского участка в пригороде Афин в ожидании решения комитета по их запросу.

В Греции турецких солдат осудили за незаконное пересечение границы, но позже наказание заменили на условное. Анкара настаивает на экстрадиции военнослужащих, которых на родине обвиняют в подготовке покушения на президента Реджепа Тайипа Эрдогана.