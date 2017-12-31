Германия прощается с АЭС

АЭС Гундремминген - самая высокопроизводительная атомная электростанция в Германии, она расположена на юге страны.

В канун Нового года несколько десятков активистов, выступающих против ядерной энергетики, собрались в Баварии, чтобы отпраздновать это событие.

«Я рада, что блок "Б" отключили, но блок "С" продолжает производить ядерные отходы. Я бы хотела, чтобы оба блока перестали работать уже сейчас», - рассказывает одна из них. Шесть лет назад правительство Германии приняло решение прекратить эксплуатацию всех атомных электростанций к 2022 году. Поводом стала авария на «Фукусиме» в 2011 году.