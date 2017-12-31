Жители ДР Конго требуют отставки президента

По меньшей мере шесть человек погибли в ходе акций протеста в столице Демократической Республики Конго Киншасе. Полиция также открыла стрельбу в храме, где католические активисты призывали местных жителей выйти на антиправительственную демонстрацию. Из-за вспыхнувших акций протеста власти распорядились перекрыть в стране доступ к интернету. Кроме того, местные жители не могут сейчас отправлять смс-сообщения.

Фото: Reuters

Говорят участники демонстрации:

- Даже при президенте Мобуту, который тоже был диктатором, мы могли проводить мирные акции. Но сейчас мы уже ничего не понимаем. Мы действительно устали от Кабилы.

- Мы устали. В нашей стране никогда не было мира. Ничто не работает. Едим мы плохо. Президент Кабила еще молод. Он может уступить сейчас свое место кому-то другому и потом вернуться, если захочет. Он много работал, так что достаточно! Мы больше не хотим видеть его президентом. Ему нужно отдохнуть.

Участники демонстраций требуют от главы государства Жозефа Кабилы, чтобы он ушел в отставку и публично заявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на третий срок.

Год назад правительство и оппозиция подписали соглашение, в соответствии с которым новые выборы в Демократической Республике Конго должны были состояться до конца 2017. Но позже голосование было перенесено на декабрь 2018 года.