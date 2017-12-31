Взорванные похороны

По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва на востоке Афганистана, ещё 13 получили ранения. По данным местных властей, около 14 часов дня в воскресенье, последний день уходящего года, смертник взовал себя на кладбище Мукам Хан уезда Хаска Мина недалеко от Джалалабада - административного центра провинции Нангархар. На кладбище в это время хоронили бывшего губернатора Хаска Мина.

Раненые были доставлены в региональную больницу Нангархара. Её представитель Энхамуллах Миахил говорит:

"Мы приняли уже 10 человек, пострадавших во время сегодняшнего нападения смертника на похоронную процессию. Наши врачи делают всё от них зависящее, чтобы оказать раненым необходимую помощь".

Кто стоит за атакой - пока неизвестно. Но в последнее время в восточных и южных афганских провинциях активизировались боевики ИГИЛ, бегущие сюда из Ирака и Сирии, а местные радикальные группировки всё чаще присягают им на верность.

За последние три дня в резуольтате операций с использованием американских дронов были ликвидированы 20 экстремистов.