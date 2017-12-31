Крупное ДТП в Кении: свыше 30 жертв

На северо-западе Кении по меньшей мере 36 человек погибли, 18 пострадали в крупном ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. Авария произошла на автомагистрали Накуру-Элдорет недалеко от населенного пункта Мигаа. Автобус направлялся в столицу Кении Найроби из области Бусиа.

По предварительным данным, у автобуса, перевозившего 46 пассажиров, отказали торомоза.

Жертвами ДТП на дорогах Кении ежегодно становятся около трех тысяч человек. На данном участке автомагистрали за последние недели погибли свыше сотни человек.