2018-й год наступил

Жители новозеландского Окленда встретили новый 2018-й год одними из первых. Торжественные фейерверки были запущены со знаменитой башни Sky Tower.

Новогодний салют в австралийском Сиднее собрал более миллиона человек.

Сотнями фейрверков встретили Новый год и в Токио.

Традиционно красочным шоу отметили праздник в Северной Корее.

В Гонконге 2018-й год чествовали праздничным салютом над знаменитой гаванью Виктория. Ровно в полночь тысячи разноцветных огней были выпущены и с небоскреба Тайбэй в Тайване.

Российская столица отметила Новый год традиционными праздничными гуляниями в центре и красочными салютом.