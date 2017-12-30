Пентагон начнет принимать в армию трансгендеров с 1 января 2018 года

Пентагон начнет прием на службу в армию США солдат-трансгендеров с 1 января 2018 года, несмотря на несогласие Дональда Трампа.

Право служить в армии США трансгендерам было предоставлено в 2016 году при Бараке Обама. Однако пришедший ему на смену президент Трамп летом этого года ввел запрет на подобную практику.

"После консультаций с моими генералами и экспертами было принято решение, что правительство США не потерпит и не позволит трансгендерам служить в армии", - заявил хозяин Белого дома.

Это вызвало протесты части американской общественности. Влиятельный Американский союз гражданских свобод подал иск против Белого дома, заявив, что такой запрет нарушает конституционные права граждан США.

В результате федеральный окружной суд Вашингтона встал на сторону правозащитников и в декабре подтвердил право мужчин и женщин трансгендеров на службу в вооруженных силах. Трамп заявил, что не будет обжаловать данное решение.

По разным оценкам, в настоящее время в армии США уже насчитывается от 1300 до 6000 солдат-трансгендеров.