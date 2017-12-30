Задержан предполагаемый организатор теракта в Петербурге

ФСБ задержала предполагаемого организатора взрыва в петербургском «Перекрестке». Сейчас его допрашивают, заявил Следственный комитет.

По данным агентства «Интерфакс», задержаного зовут Дмитрий Лукьяненко, ему 35 лет. "Установлено, что он причисляет себя к националистическому оккультному движению «Новая эра» (New Age)", - сообщил собеседник агентства.

"По предварительным данным, задержанный состоял на учете в психоневрологическом диспансере и вел асоциальный образ жизни", - заявил агентству ТАСС источник, близкий к расследованию.

Официальной информации о личности подозреваемого пока не поступало.