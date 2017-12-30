Новые рыцари Британской империи

По традиции, королева Великобритании Елизавета II присваивает высокие титулы и звания по итогам года. Ринго Старр попал в почетный список, обнародованный в пятницу на сайте британского правительства. Экс-барабанщика легендарного квартета The Beatles удостоили рыцарского звания.

Также за вклад в развитие музыки и благотворительную деятельность в рыцари посвятили Барри Гибба - основателя британско-австралийской группы Bee Gees.

Звание позволит Старру и Гиббу прибавить к своим именам приставку «сэр».

Орденом Британской империи III степени наградили актера Хью Лори - исполнителя главной роли в телесериале «Доктор Хаус».

В прошлом – балерина, а ныне – телеведущая Дарси Басселл получила титул кавалерственной дамы, который у женщин соответствует мужскому рыцарскому званию.

Всего в почетный список вошли 1123 британцев. Церемония вручения государственных наград состоится 1 января 2018 года.