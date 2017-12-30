Скотланд-Ярд начеку

Скотланд-Ярд объявил об усилении мер безопасности в Лондоне на время новогодних торжеств .

Столичные улицы будут патрулировать тысячи вооруженных полицейских и агентов в штатском.

К работе привлекут полицейских собак. В городе установят камеры видеонаблюдения, аппаратуру для распознавания номерных знаков машин.

«Когда люди придут сюда, то увидят эффективную систему слежения и защиты, многочисленные заградительные барьеры, полицейских в форме, представителей вневедомстве нной охраны. То, что не попадет в их поле зрения – так это наши секретные ресурсы, агенты, с которыми мы также работаем бок о бок, чтобы это событие прошло в безопасных условиях», - заявил Ник Алдворт, представитель Службы столичной полиции.

Повышенные меры безопасности будут действовать на берегу Темзы. Понаблюдать за фейерверком туда придут около 100 тысяч зрителей.

Полиция Лондона уверяет: угрозы теракта в настоящий момент нет, но горожанам стоит проявлять бдительность.