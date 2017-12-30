На Эверест в одиночку нельзя

Власти Непала запретили одиночные подъемы на Эверест и другие вершины Гималаев. Цель: сделать альпинизм более безопасным и уменьшить число несчастных случаев.

Кабинет министров принял это решение, несмотря на то, что оно лишит бюджет страны львиной доли поступлений. В нынешнем году, при попытке покорить только Эверест погибли 10 человек.

Терпению властей пришел конец в апреле после гибели опытного альпиниста из Швейцарии Уэли Стека. Он упал с высоты около тысячи метров.

Скалолазы, предпочитающие соло-подъемы, отныне обязаны нанимать проводника. Власти надеются, что эта мера приведет к созданию новых рабочих мест в секторе.

Самые высокие вершины Гималаев также запретили штурмовать незрячим альпинистам и альпинистам с двумя ампутированными конечностями.

Новые правила вступают в силу в следующем сезоне.