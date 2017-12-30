В субботу Верховный суд России отказался удовлетворить иск Алексея Навального к Центральной избирательной комисии, которая ранее не стала регистрировать политика-оппозиционера в качестве кандидата в президенты. Навальный просил признать это решение незаконным.

"Верховный суд России не находит оснований для удовлетворения указанных требований", - огласил решение судья.

Адвокаты политика заявили, что не согласны с этим решением суда и намерены его обжаловать.

Навальный на заседании в Верхом суде не пристутсовал, его интересы представляли глава юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и юрист Александр Помазуев. Центризбирком представляли юристы Дмитрий Воронин и Сергей Сахаров.

На вынесение решения Верховному суду потребовалось чуть больше часа.