Теперь официально: Джордж Веа - новый президент

Радостный гул, песни и крики «оле-оле» не утихают на улицах Монровии.

Либерийцы празднуют победу Джорджа Веа, чье избрание на пост президента официально подтвердила Национальная избирательная комиссия в минувшую пятницу.

Впервые за несколько десятилетий смена власти в этой западноафриканской стране произошла мирным демократическим путем.

По итогам второго тура, в прошлом - футболист, обладатель «Золотого мяча» и звания лучшего игрока по версии ФИФА, а ныне - лидер оппозиционной партии «Конгресс за демократические перемены» - получил 61,5% голосов. А его конкурент - вице-президент страны Джозеф Боакай – 38,5%. Боакай уже признал свое поражение и поздравил соперника с победой.

В наследство от предшественников новому президенту достанется беднейшая страна Западной Африки, экономика которой разрушена долгими годами гражданских войн, эпидемией Эболы и неграмотным управлением.

51-летний Веа сменит на посту Эллен Джонсон-Серлиф, которая уже подписала указ о создании «переходной команды». Инаугурация пройдет в конце января.