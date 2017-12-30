Иран: протестное движение набирает обороты

В Иране уличные протесты набирают обороты, несмотря на усилия властей показать стабильность режима. Протестное движение докатилось до столицы после того, как в минувшие дни столкновения с полицией были отмечены в регионах.

Ранее власти Исламской Республики призвали сограждан не проводить "несанкционированных митингов". Однако в субботу десятки студентов вышли на антиправительственную акцию у стен Тегеранского университета. Поступают сообщеения о задержанных.

Аналогичные выступления раннее состоялись в других крупных городах. Демонстрации начались в четверг в городе Мешхед на северо-востоке страны, а в пя тницу продолжились в других крупных городах - Реште, Керманшахе, Исфахане. Поводом для протестов стал рост на продукты питания, но демонстрации быстро переросли в протест против государственной политики и клерикальной верхушки в целом.

На этом фоне Соединенные Штаты потребовали от Ирана "соблюдать права граждан на мирный протест". В Госдепартаменте заверили, что будут "внимательно следить за развитием ситуации в Исламской Республике".

В ответ на протесты сторонники властей также вышли на улицы городов - выразить поддержку правительству и президенту Хасану Роухани. В центре Тегерана прошла многотысячная демонстрация, участники которой скандаировали антизападные лозунги и несли плакаты с изображением верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.