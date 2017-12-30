Иран: манифестация в поддержку властей после протестов оппозиции

Ежегодные манифестации в поддержку властей Ирана прошла во всех крупных городах страны в субботу. В шествиях, которое сопровождалось традиционными лозунгами с осуждением Запада, приняли участие десятки тысяч людей. Собравшиеся несли плакаты с изображением верховного лидера Али Хаменеи.

На первый взгляд манифестация мало чем отличалась от предыдущих. Однако ранее на этой неделе в разных регионах Ирана прошли спонтанные антиправительственные выступления. Демонстрации начались в четверг в городе Мешхед на северо-востоке страны, а в пятницу продолжились в других крупных городах - Реште, Керманшахе, Исфахане.

Поводом для протестов стал рост цен на продукты, но демонстрации быстро переросли в протест против государственной политики и клерикальной верхушки в целом. По сообщениям властей только в Мешхеде - втором по численности городе страны, было задержано более 50 человек.

Как отмечают наблюдатели, эти антиправительственные выступления стали самыми крупными с 2009 года.