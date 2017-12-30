"Переписка Клинтон": Госдеп США публикует новые данные

Госдепартамент США выложил в открытый доступ переписку Хумы Абедин, помощницы экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Письма, в частности, касаются переговоров между палестинским движением «ХАМАС» и Организацией освобождения Палестины; содержат обращение к премьер-министру Израиля и записи бесед американских дипломатов с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов. При этом в пресс-службе сообщили, что часть информации является секретной, поэтому переписка была отредактирована перед публикацией.

По данным Госдепа, помощница Клинтон в период своей работы отправила с домашнего компьютера около 2800 писем. Они были найдены ФБР в ноутбуке мужа Абедин, бывшего конгрессмена Энтони Вайнера, который отбывает тюремное заключение за домогательства к несовершеннолетней.

Хума Абедин - "правая рука" и многолетняя помощница экс-госсекретаря США. Во время предвыборной гонки вокруг мужа Абедин разгорелся сексуальный скандал. В ходе следствия был изъят его ноутбук. Так ФБР стало известно о существовании писем. Абедин в свою очередь утверждает, что не знала о существовании писем Клинтон на компьютере Вайнера. Она была уверена, что все эти письма были уже давно автоматически уничтожены