Европа усилила меры безопасности в канун Нового года

Европейские столицы готовятся встретиться Новый год в условиях усиленных мер безопасности.

Так, в новогоднюю ночь на центральную площадь Мадрида Пуэрта дель Соль пустят не более 20 тысяч человек, заявляют в местной мэрии. При входе на площадь полицейские будут изымать петарды, бенгальские огни, стеклянные бутылки и тупые твердые предметы, такие как палки или флагштоки.

31 декабря в центр Рима будет запрещен въезд грузовикам и фурам. В итальянской столице за порядком будут следить усиленные наряды полиции.

Повышенные меры безопасности ввел и Скотланд-Ярд. Лондонские улицы будут патрулировать тысячи вооруженных полицейских и агентов в штатском. В городе установят камеры видеонаблюдения, аппаратуру для распознавания номерных знаков машин.

В Берлине на площади у Бранденбургских ворот обустроены специальные зоны безопасности для женщин. Туда запретят проносить большие сумки, рюкзаки и алкогольные напитки. В случае домогательств женщины смогут обратиться к сотрудникам немецкого Красного креста.

Безопасность во время новогодних праздников в Париже будут обеспечивать почти 140 тысяч человек. За несколько часов до полуночи движение на Елисейских полях перекроют.