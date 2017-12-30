Экс-президет Египта получил три года тюрьмы

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси приговорён к трём годам лишения свободы. Такой вердикт в субботу вынес уголовный суд в Каире по делу об оскорблении судей. Ему также предписано выплатить штраф в размере 2 миллионов египетских фунтов (почти 113 тысяч долларов).

Аналогичные наказания получили 19 сторонников Мурси из движения «Братья мусульмане».

В ходе следствия было доказано, что экс-глава Египта и его приближённые распространяли в СМИ и соцсетях информацию, порочащую судебную систему страны.

Мурси был избран президентом Египта в 2012-ом. Год спустя, в результате военного переворота он был смещен с должности и арестован.

Сегодняшний приговор может быть обжалован. Однако это вряд ли повлияет на судьбу Мурси. Ранее его признали виновным по ряду других уголовных дел. Его ждала смертная казнь, которую впоследствии заменили на пожизненное заключение.