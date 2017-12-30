В Китае строят самую высокую ЛЭП

В Китае идет строительство самой высокой в мире линии электропередачи. Ветка перекинулась через реку Хуанхэ в провинции Ганьсу.

Высота ЛЭП в данном районе достигает 380 м, то есть опоры в четыре раза выше, чем башня Биг Бен в Лондоне.

И это лишь часть глобального проекта. Общая протяженность ЛЭП составит 3324 км. Она соединит Синьцзян-Уйгурский автономный район в Северо-Западном Китае и провинцию Аньхой на востоке страны.

Как ожидается, полностью строительство завершится в конце наступающего года. Проект будет введен в эксплуатацию в 2019 году. Напряжение на сверхвысоковольтной ЛЭП будет составлять 1100 киловольт.