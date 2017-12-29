Нью-Йорк: "самый страшный пожар"

Пожар в жилом доме в нью-йоркском районе Бронкс унес жизни по меньшей мере 12 человек. Возраст погибших – от одного года до 50 лет. Четыре человека находятся в критическом состоянии. Жизни еще 12 ничто не угрожает.

Пламя вспыхнуло около семи часов вечера по местному времени на первом этаже дома и быстро распространилось по всему зданию. Пожарные прибыли на место через три минуты. Сейчас огонь уже полностью потушен. Причины трагедии устанавливаются.

REUTERS/Amr Alfiky

- Сегодня некоторые жители Бронкса потеряли близких. Этот пожар стал самым страшым по крайней мере за последние четверть века. По информации, которая у нас сейчас есть, эта трагедия привела к самым большим человеческим жертвам за многие-многие годы, - сказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Некоторым жильцам пришлось прыгать из окон и спускаться по фасаду здания. На улицах Нью-Йорка сейчас минусовая температура, но многие выбежали из дома без верхней одежды и обуви.