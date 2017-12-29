В Турции задержаны более 70 предполагаемых боевиков

Более 70 предполагаемых боевиков "Исламского государства" задержаны в пятницу в Турции. Силы безопасности провели спецоперации в крупных турецких городах. Об этом сообщило агентство Анадолу со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Прокуратура Анкары выдала ордера на арест более 40 подозреваемых, в ходе операции было задержано около 30 человек.

В Стамбуле в ходе другой операции силы правопорядка арестовали 46 предполагаемых боевиков, почти все из них иностранцы.

Задержанные в обоих городах подозреваются в подготовке терактов. Планировались наезды на людей с помощью автомобилей, а также атаки с использованием холодного оружия.

На прошлой неделе власти Стамбула усилили меры безопасности в преддверии новогодних праздников.

Решение было принято для предотвращения терактов, подобных тому, что произошел 1 января 2017 года.

Тогда боевик открыл огонь по посетителям стамбульского ночного клуба, где гости праздновали Новый год. Были убиты около 40 человек, в том числе одна россиянка, почти 70 получили ранения.

Всего за последние месяцы было задержано более трехсот человек. Об этом сообщило Главное управление безопасности Турции.