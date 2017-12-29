Дональд Трамп: "Одевайтесь теплее!"

«Одевайтесь теплее!» - Дональд Трамп пошутил про глобальное потепление, комментируя неутешительные прогнозы метеорологов. Жители нескольких штатов, куда этой зимой пришли небывалые морозы готовятся к самой холодной ночи - на 1 января.

«На востоке это будет, наверное, самый холодный Новый год в истории. Может быть, извлечь пользу из старого-доброго глобального потепления, для защиты от которого наша страна была готова платить триллионы долларов. Одевайтесь теплее!»,* - написал Трамп в своем микроблоге.

Он неоднократно заявлял, что изменение климата – лишь «мистификация», а Парижское соглашение, из которого США вышли в июне, накладывали на страну «драконовские обязательства».

Объяснять американскому президенту суть проце сса климатических изменений принялись ученые.

«Изменение климата – реально, даже если за пределами "Трамп-тауэр" похолодало, - написал в своем Twitter Джон Фол, директор Калифорнийской академии наук. - «В мире есть те, кто голодает, даже если вы только что съели Big Mac», - отметил он.

По данным Всемирной метеорологической организации, 2017 стал самым жарким годом в истории. Подтверждение тому- небывалое число лесных пожаров, которые не обошли стороной Соединенные штаты.