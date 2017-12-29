Нефтяной фактор северокорейского вопроса.

Танкер под флагом Гонконга был задержан и обыскан властями Южной Кореи. По информации агентства Ренхап, владельцы судна обвиняются в доставке переработанной нефти в КНДР в обход санкций Совбеза ООН. Сообщается, что трансфер нефти на северокорейское судно был произведен в международных водах в конце октября.

Президент США Дональд Трамп выразил сожаление на своей странице в Twitter, написав, что пока Пекин продолжает поставки нефти Пхеньяну, мирное разрешение северокорейской проблемы невозможно. В Китае обвинения отвергают.

"Мы ни в коей мере не позволим китайским гражданам или компаниям заниматься деятельностью, нарушающей требования резолюций Совета Безопасности ООН. Любое нарушение, доказанное в ходе расследования, будет строго наказано в соответствии с законом", - сказала представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Хуа Чуньин добавила, что задержанный корабль с августа не заходил в китайские порты.

Ранее южнокорейская газета "Чосон Ильбо" сообщила со ссылкой на фотографии американских спутников, что китайские корабли в нарушение санкций перекачивают нефть на северокорейские танкеры в международных водах. С октября было выявлено по меньшей мере 30 таких случаев.