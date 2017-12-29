Рахой назвал уходящий год чрезвычайно трудным

Мариано Рахой назвал 2017 год "чрезвычайно трудным". Председатель испанского правительства дал пресс-конференцию, посвящена подведению итогов года. Не обошел премьер и каталонский кризис, сказав, что это была "худшая атака против конституции" Испании. Тем не менее Рахой надеется, что новое каталонское правительство сможет найти общий язык с жителями автономного округа.

Я рассчитываю, на сколько это возможно, что в Каталонии появится правительство, способное понять всех каталонцев, а не половину. Правительство, открытое к диалогу и пониманию с остальной частью Испании.

21 декабря в Каталонии прошли парламентские выборы, на которых победила партия "Граждане" во главе с региональным лидером Инес Арримадас. Эта каталонская партия выступала за единство Испании. Однако, сторонники независимости, три партии вместе, получили абсолютное большинство - 70 мест в парламенте из 135.