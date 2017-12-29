Протесты в Иране

Самые массовые с 2009 года антиправительственные выступления прошли в Иране. Демонстрации начались в четверг в городе Мешхед на северо-востоке страны, а в пятницу продолжились в других крупных городах - Реште, Керманшахе, Исфахане, Хамадане. Шествие в Керманшахе, в котором приняли участие несколько сотен человек, было разогнано полицией. Небольшая акция прошла и в столице страны Тегеране, ее участники были задержаны.

Поводом для протестов стало повышение цен, но демонстрации быстро переросли в протест против государственной политики и клерикального правления. Правительство обвиняют в том, что активное участие Ирана в международных конфликтах обходится стране слишком дорого.

Некоторые представители иранского духовенства призвали государственные органы к жесткому силовому подавлению антиправительственных акций.