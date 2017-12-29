Ветераны сцены, чей звёздный час пришёлся на 1980-е и начало 1990-х гг., больше всего заработали на концертных турах в 2017 г.

Ирландская рок-группа U2, дала в уходящем году 50 концертов в рамках тура, посвящённому 30-летию выхода альбома The Joshua Tree и заработала 316 млн долларов.

Американская группа Guns N’ Roses выступила в своем классическом составе (Эксл Роуз, Слэш и Дафф Маккаган не выступали вместе с 1993 г.) 81 раз в рамках тура "Не в этой жизни" и заработала 292,5 млн долларов.

Британская группа Coldplay продолжила гастролировать с программой из своего последнего альбома A Head Full of Dreams (2015 г.), дав 54 концерта и заработав 238 миллионов долларов.

В первую десятку попали также такие рок-ветераны как Metallica, Depeche Mode, Пол Маккартни и The Rolling Stones, а также поп-музыканты Бруно Марс, Эд Ширан и исполнитель кантри-музыки Гарт Брукс.

На 11-м месте – канадская певица Селин Дион. Второе место среди женщин и 15-е в общем списке досталось американской певице Леди Гаге.