Крупнейший пожар в Нью-Йорке спровоцировал ребенок

Самый крупный за последние годы пожар в Нью-Йорке случился по вине ребенка. К такому выводы пришли следователи после анализа трагедии, унесшей жизни 12 человек.

Возгорание произошло в четверг вечером в пятиэтажном жилом доме в Бронксе. В тушении огня принимали участие в общей сложности 160 пожарных.

"Мы полагаем, что инцидент произошел из-за того, что на первом этаже ребенок играл с кухонной плитой. После возгорания в квартире огонь очень быстро перекинулся на верхние этажи: лестница сыграла роль гигантского дымохода. Поэтому у людей было очень мало времени, чтобы среагировать", - сообщил глава пожарной службы Нью-Йорка Дэниел Нигро.

Среди погибших в результате пожара несколько детей, в том числе годовалый малыш. В больницах с ожогами различной степени тяжести оказались около двух десятков человек. Состояние четырех пострадавших медики расценивают как критическое.

"Было очень страшно, люди не знали, как спастить от огня", - вспоминает очевидец произошедшего.

Некоторым жильцам пришлось прыгать из окон и спускаться по фасаду здания. Сейчас в Нью-Йорке минусовая температура, однако люди выбегали из полыхающего дома без верхней одежды и обуви.