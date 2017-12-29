$100 миллиардов для восстановления Ирака

За три года ожесточенных боев в Мосуле было разрушено 90% построек. Узкие улочки когда-то густонаселенные города теперь завалены грудой бетона, металла, неразорвавшихся боеприпасов.

Несмотря на это, некоторые жители уже приступили к восстановлению города.

"Правительство Соединенных Штатов должно одно из первых помочь нам в реконструкции города. США - сильная держава. Они позволили террористам со всего мира прийти в Мосул и, как результат, один из старейших городов на Ближнем Востоке полностью разрушен", - говорит Абдулсаттар аль-Хабу, глава городского управления Мосула.

В июне 2014 боевики "Исламского государства" захватили Мосул и объявили его столицей своего "халифата". В 2015 иракские военные при поддержке США начали кампанию по освобождению захваченных территорий.

После освобождения Мосула каждый гектар земли в этом городе покрыт более чем 6000 тонн обломков.

По подсчетам иракского правительства, понадобится 100 миллиардов долларов для восстановления Мосула, а также северных и западных районов Ирака.