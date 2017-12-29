Палестинское неспокойствие

Завершение пятничных молитв в Палестинской автономии вновь было отмечено массовыми протестами против решения Дональда Трама признать Иерусалим столицей Израиля и столкновениями с израильскими войсками, которые применили в ответ резиновые пули и слезоточивый газ. Акции протеста прошли в Вифлееме, Хевроне, Рамаллахе, других городах Западного берега реки Иордан, а также на границе Сектора Газа. Сообщается о более ста пострадавших, большинство из которых, по информации палестинского Красного полумесяца, были ранены резиновыми пулями. Представитель палестинского министерства здравоохранения заявил, что несколько десятков человек ранены боевыми патронами. В израильской армии ответили, что проверяют эту информацию.

Между тем, израильские танки и самолеты нанесли в пятницу удар по позициям боевиков ХАМАС в Секторе Газа, которые выпустили утром три ракеты по Израилю. Две из них были перехвачены силами системы ПРО "Железный купол".

Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля 6 декабря. Новость была негативно воспринята во многих странах, особенно в мусульманских, а в Палестинской автономии начались массовые беспорядки.