Срочная новость

Срочная новость

Западный берег реки Иордан

Палестинское неспокойствие

Более ста человек пострадали в результате столкновений палестинских демонстрантов с израильскими войсками на Западном берегу реки Иордан и на границе Сектора Газа.

Сейчас воспроизводится:

Палестинское неспокойствие

Палестинское неспокойствие
Размер текста Aa Aa

Завершение пятничных молитв в Палестинской автономии вновь было отмечено массовыми протестами против решения Дональда Трама признать Иерусалим столицей Израиля и столкновениями с израильскими войсками, которые применили в ответ резиновые пули и слезоточивый газ. Акции протеста прошли в Вифлееме, Хевроне, Рамаллахе, других городах Западного берега реки Иордан, а также на границе Сектора Газа. Сообщается о более ста пострадавших, большинство из которых, по информации палестинского Красного полумесяца, были ранены резиновыми пулями. Представитель палестинского министерства здравоохранения заявил, что несколько десятков человек ранены боевыми патронами. В израильской армии ответили, что проверяют эту информацию.

Между тем, израильские танки и самолеты нанесли в пятницу удар по позициям боевиков ХАМАС в Секторе Газа, которые выпустили утром три ракеты по Израилю. Две из них были перехвачены силами системы ПРО "Железный купол".

Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля 6 декабря. Новость была негативно воспринята во многих странах, особенно в мусульманских, а в Палестинской автономии начались массовые беспорядки. 

Latest Live

Live - Tv

Live image

Watch Euronews live stream