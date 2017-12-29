Перуанцы протестуют: "Кучински, вон!"

Десятки тысяч человек вышли на улицы перуанских городов. В руках манифестанты несли плакаты со словами "Предатель" и "Незаконное помилование – это оскорбление". Участники акции скандировали: "Кучински, вон отсюда!" Жители Перу недовольны решением президента Педро Пабло Кучински, который несколько дней назад помиловал экс-главу государства Альберто Фухимори.

REUTERS/Guadalupe Pardo

Во вторник бывший лидер страны, находясь в больнице, записал видеообращение к народу. Фухимори, который отбывал 25-летний срок заключения за организацию убийств, причастность к похищению людей и коррупцию, попросил прощения у жителей страны.

В воскресенье Педро Пабло Кучински объявил, что помилует бывшего президента. "Мы не должны позволить, чтобы Альберто Фухимори умер в заключении. Правосудие – это не месть", - с такими словами обратился глава государства к гражданам Перу.

Многие жители страны оказались недовольны этим решением. Акции протеста не заставили себя долго ждать.