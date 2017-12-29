Либерия: оппонент Веа признал свое поражение на выборах

Вице-президент Либерии Джозеф Боакай официально признал свое поражание на выборах главы государства. Он поздравил с победой своего соперника Джорджа Веа - лидера оппозиции и в прошлом известного футболиста.

По данным избирательной комиссии, Веа набрал 65,1% голосов во втором туре выборов, которые прошли в Либерии в конце декабря 2017 года.

"Я позвонил Джорджу Веа и поздравил его с победой, - заявил Боакай, выступая перед своими сторонниками в столице страны Монровии. - Я признаю, что он выиграл президентские выборы".

Из футболистов в президенты

Веа возглавляет оппозиционную партию "Конгресс за демократические перемены". Он создал ее в начале 2000-х после завершения своей спортивной карьеры.

Веа запомнился любителям футбола по выступлениям за клубы Пари Сен-Жермен, Милан, Челси. В 1995 году он стал обладателем "Золотого мяча", а также был признан лучшим игроком Международной федерацией футбола и лучшим футболистом Африки.

После завершения спортивной карьеры Веа сосредоточился на общественной и политической деятельности в своей стране. Завершившаяся избирательная кампания была уже третьей на его счету.

Либерия - "страны Свободы" и безработных

Сегодня Либерия - самая бедная страна Западной Африки. Уровень безработицы здесь превышает 80% трудоспособного населения. Всеобщая нищета и разруха: в таких условиях живет большинство граждан "страны Свободы".

"Мы ждем, что новые власти начнут создавать рабочие места, инфраструктуру, займутся строительством школ, чтобы молодежь могла учиться, вместо того, чтобы слоняться без дела", - говорят жители трущоб в Монровии.

Плохое управление, а также две гражданские войны, которые пережила Либерия с 1989 года, оказали катастрофическое влияние на экономику страны.