"Копейский рабочий": с Новым годом от Голливуда!

Традиция поздравлять сотрудников редакции и читателей с праздниками появилась почти десять лет назад. Бывшая местная жительница Маргарита Сушкевич, которая вышла замуж за продюсера Джека Тьюкбери, предложила эту идею своему мужу.

фото: "Копейский рабочий"

С тех пор Джек и Маргарита отправляют в редакцию поздравления и фотографии знаменитостей с газетой “Копейский рабочий” в руках.

фото: "Копейский рабочий"

Этот год выдался особенно богатым на поздравления. К Новому году редакция получила фотографии с Уиллом Смитом и Николь Кидман, которая фотографировалась для газеты больше других - уже в четвертый раз.

фото: "Копейский рабочий"

С 2008 года в редакцию приходили фотографии с Дастином Хоффманом, Мэттом Дэймоном, Чарли Ханнэмом, Джиной Родригес, Пенелопой Крус, Джеки Чаном, Сальмой Хайек, Николас Кейджем и другими знаменитостями.

фото: "Копейский рабочий"

"Копейский рабочий" - небольшая местная уральская газета в Челябинской области РФ.