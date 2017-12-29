В Мумбаи сгорел торговый центр. Есть жертвы

Жизни по меньшей мере 15 человек унес пожар в торгово-развлекательном центре Kamala Mills в индийском Мумбаи.

С травмами и ожогами госпитализированы десятки людей. Состояние многих из них врачи оценивают как критическое.

ЧП произошло в ночь на пятницу. Как сообщает полиция, возгорание началось в одном из пабов, расположенном под самой крышей здания. Его посетители оказались в ловушке из-за обрушения подвесного потолка. Выбраться оттуда невредимыми удалось лишь единицам.

Огонь охватил верхний этаж за считанные минуты. А уже через полчаса полыхал весь комплекс, в котором расположены многочисленные магазины, рестораны и офисы.

Пожар удалось потушить лишь к утру.

Его возможной причиной называют короткое замыкание.