Италия: чем грозят предстоящие парламентские выборы?

Что ждет Италию в Новом году? В минувший четверг, 28 декабря, президент Серджо Маттарелла подписал указ о роспуске парламента республики, очередные выборы состоятся весной - в марте. Само по себе решение было ожидаемым, однако теперь наблюдатели гадают, каким будет новый состав парламента Италии и чем это грозит Евросоюзу.

Опросы общественного мнения предрекают победу оппозиционному "Движению 5 звезд" во главе с известным итальянским актером Беппе Грилло. Если это произойдет, то итальянские популисты впервые в современной истории Италии одержат победу на парламентских выборах.

Грилло является убежденным евроскептиком. Ранее он неоднократно заявлял, что Италия должна выйти если и не из Евросоюза, то из еврозоны - точно.

Правящая Демократическая партия во главе с экс-премьером Маттео Ренци заметно сдала свои позиции и занимает лишь второе место по популярности. Замыкает же тройку лидеров Сильвио Берлускони и его партия "Вперед, Италия".

Согласно опросу авторитетного итальянского института "Демополис", за три месяца до выборов в парламент расклад сил в Италии выглядит следующим образом: евроскептики могут набрать 29% голосов, правящая Демпартия претендует на 25% мест в парламенте, а за партию Берлускони готовы проголосовать порядка 20% итальянских избирателей.

Таким образом, ни одна из партий не сможет получить решающего большинства по итогам выборов в парламент. А от этого будет зависеть, кто станет новым премьер-министром страны. Не исключено, что если партии не смогут договориться о формировании правительства между собой, то решение будет принимать президент. В этом случае не исключается, что премьерский пост сохранит Паоло Джентилони.