За нападением на церковь в Египте стоит ИГИЛ

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение на коптский храм Мар-Мина в пригороде Каира Хелуане, в результате которого 10 человек погибли и 5 получили ранения. Изначально сообщалось, что нападавших было несколько, однако, по последним данным, террорист действовал в одиночку. Он был ранен и задержан полицией, однако скончался в больнице прежде, чем его успели допросить.

"Первые выстрелы я услышал в 10.55, - говорит этот очевидец. - Нападавший стрелял несколько минут, заряжал автомат и снова стрелял. Мы понесли раненых в больницу, а когда вернулись сюда, я увидел, что полиция уже надела на него наручники и он был ранен в ногу. Это был молодой человек с длинной бородой, в коричневой куртке".

"В церкви было много народу, Бог спас нас, - говорит этот священнослужитель. - Если бы двери не были закрыты, погибло бы больше людей, чем тогда в мечети, где были убиты более 300 человек".

На новогодние и рождественские праздники в Египте были взяты под усиленную охрану более 2 тысяч 600 церквей, что помогло избежать большего количества жертв в пятничной атаке.

"Ожидалось, что церкви могут стать целями террористов, и правоохранительные органы были готовы к этому, - объясняет эксперт. - Однако почти невозможно охранять все церкви в Египте на постоянной основе. У нас ведь очень много церквей и мы боимся, что волна террора прокатится по нашей стране".

До нападения на церковь боевик открыл огонь по находящемяся поблизости магазину автозапчастей, потом убил хозяина еще одной лавки. При обыске у него обнаружили автомат Калашникова и пять магазинов со 150 патронами.