Берлин: побег из тюрьмы под носом у охраны

В Берлине четверо заключенных сумели сбежать из тюрьмы под самым носом у охраны. Инцидент произошел в четверг в печально известной тюрьме Плётцензее.

Все произошло без выстрелов и зрелищных погонь: практически буднично. Побег был заснят на камеру видеонаблюдения. Однако охрана хватилась беглецов лишь через полчаса после того, как они смогли беспрепятственно покинуть территорию колонии.

Преступники, отбывавшие сроки за грабеж и вымогательство, выломали решетку системы вентиляции в мастерской на территории тюрьмы, преодолели колючую проволоку и вышли на свободу.

Мужская тюрьма Плетцензее действует с середины XIX века. Во время Третьего рейха там содержались политические заключенные. В ее стенах нацисты замучили до смерти порядка 2 тысяч человек. На территории тюрьмы сегодня расположен мемориал "Жертвам гитлеровской диктатуры".