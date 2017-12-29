В Финляндии начали печь хлеб из сверчков

Если вы вдруг нашли в хлебе запеченного сверчка, не спешите жаловаться на нарушение санитарно-гигиенических норм. Во всяком случае если вы в Финляндии. Финская хлебопекарная и кондитерская компания Fazer начала выпекать сверчковый хлеб, в каждой буханке которого содержится около 70 сушёных домовых сверчков. Впрочем, не целых, а тщательно перемолотых.

Нора Пойхонен, директор отдела маркетинга Fazer: "Наш сверчковый хлеб – сиркка-лейпя, как мы его называем – ручной работы. Насекомые перемалываются и смешиваются с мукой. Поэтому в хлебе вы их не увидите и не почувствуете. Вкус у хлеба великолепный, а это главный критерий для нашей продукции".

По данным диетологов, сверчки отличаются высокой пищевой ценностью. Они на 70% состоят из белка, и кроме того богаты витаминами, железом и кальцием. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН уже много лет пропагандирует использование насекомых в пищевой промышленности. Они являются прекрасным заменителем мяса, производство которого сопровождается выбросом большого количества парниковых газов. Продукты из насекомых уже появились на прилавках в Бельгии, Великобритании, Дании и Нидерландов.

Появление сверчкового хлеба вызвало большой интерес у финских потребителей, несмотря на то, что стоит он не дёшево – 3,99 евро за буханку. Кари Сааринен, покупатель: "Очень хороший и вкусный хлеб, совсем как обычный. На самом деле, он мало чем отличается от обычного хлеба".

Из-за нехватки основного ингредиента, сушеных сверчков, пока он продаётся только в крупных городах. Но Fazer планирует расширить производство. Пока не известно, собирается ли Fazer печь сверчковый хлеб на своих заводах в России.