Россия и Турция подписали кредитное соглашение о поставках С-400

Россия и Турция подписали в Анкаре кредитное соглашение о поставках зенитно-ракетных комплексов С-400.

О деталях договоренности в интервью газете "Коммерсант" рассказал гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его словам, турки покупают четыре дивизиона С-400 на сумму в 2,5 млрд долларов. 45% этой суммы турки оплачивают сразу, а оставшиеся 55% они занимают в рублях у российской стороны.

Первые поставки планируется начать в марте 2020 года, так как потребуется еще время на подготовку турецкого персонала для обслуживания комплексов.

Турция стала первой страной НАТО, закупающей ракетное оружие у России. Кроме нее контракт о приобретении С-400 подписал только Китай.

О намерении приобрести эти ЗРК также заявляют Индия и Саудовская Аравия.

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