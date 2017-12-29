Конституционный суд ЮАР за отставку президента Зумы

Конституционный суд Южной Африки постановил в пятницу, что парламент страны не выполнил предписание конституции не допускать нарушение президентом законов. Президент Джейкоб Зума обвиняется в том, что он отремонтировал свою собственную усадьбу за счет бюджетных средств.

По мнению судей, депутаты нижней палаты должны были отстранить от власти президента Зуму после того, как вскрылись факты коррупции с его стороны.

Крис Джафта, судья Конституционного суда: "Национальное собрание просто обсудило вопрос об отставке и проголосовало, но оно не приняло всех мер, предусмотренных конституцией для такого рода случаев".

Парламент уже семь раз голосовал по вопросу об отставке президента Зумы, но каждый раз Африканский национальный конгресс, которому принадлежит абсолютное большинство депутатских мест, голосовал против.

Оппозиция приветствовала решение суда. Генеральный секретарь оппозиционной партии "Борцы за экономическую свободу" Годрич Гарди: "Мы очень довольны. Как долго Зума продержится у власти будет зависеть от спикера и от правящей партии. Будем надеется, что не все потеряно и у них еще проснётся совесть и здравый смысл".

ЮАР – парламентская республика и для снятия с должности президента достаточно простого большинства. Срок президентских полномочий Джейкоба Зумы истекает в 2019 г.

Фото: президент Джейкоб Зума на 54-й национальной конференции АНК, REUTERS/Siphiwe Sibeko