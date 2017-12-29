Аэробусы улетают в Китай

Крупнейшая китайская лизинговая компания China Aircraft Leasing Company (CALC) договорилась с европейским авиастроителем Airbus о приобретении 50 самолетов средней дальности A320 neo. Сделка обойдется в 4,5 миллиарда евро. Первые аэробусы будут переданы CALC в 2023 году. Таким образом на службе китайской компании окажутся в общей сложности 202 самолета Airbus.

В официальном сообщении говорится, что в январе CALC сможет заказать еще 15 дополнительных воздушных судов, но условия, при которых будет возможна эта сделка, пока не разглашаются.

В июне китайская компания объявила о покупке пятидесяти самолетов главного конкурента Airbus – компании Boeing - на сумму 5,8 миллиардов долларов.