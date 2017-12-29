Нападение на церковь в пригороде Каира

По меньшей мере пять человек, в том числе трое полицейских, погибли в результате нападения на коптскую церковь в пригороде Каира. Еще несколько получили ранения. По данным газеты "Аль-Ватан", трое террористов были ликвидированы. По другой информации, нападавших было двое. Одного застрелили полицейские, другому удалось сбежать.

Боевики открыли стрельбу возле здания храма. Один из них пытался прорваться внутрь и привести в действие взрывное устройство.

Египетские копты часто становятся мишенью террористов. Одна из самых страшных трагедий разыгралась в апреле этого года. Тогда в результате терактов, совершенных боевиками группировки "Исламское государство" в Александрии и Танте, погибли по меньшей мере 44 человека.