Apple извинилась перед пользователями

Apple публично извинилась за намеренное замедление работы некоторых устаревающих моделей iPhone. Американскую компанию обвинили в том, что таким образом она повышала продажи новинок.

С требованием о выплате компенсации в суд обратились многочисленные пользователи из США и Израиля, а также одна из ассоциаций по защите прав потребителей Франции.

«Мы знаем, что некоторые из вас чувствуют, будто Apple подвела вас. Мы приносим свои извинения. Было много недопониманий по данной проблеме, поэтому мы хотели бы прояснить ситуацию», - говорится в открытом письме, опубликованном на сайте компании.

В нем Apple объясняет, что производительность некоторых моделей снижалась с целью продлить работу смартфонов при низком заряде и сократить таким образом число внезапных отключений.

Для разрешения проблемы компания обещает снизить стоимость замены батарей с 79 до 29 долларов для всех владельцев iPhone 6 и более поздних моделей. Также Apple выпустит обновление iOS, которое будет предоставлять более подробную информацию о состоянии аккумулятора гаджетов.