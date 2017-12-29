"Ангосат" вышел на связь

Связь со спутником "Ангосат" восстановлена. Об этом сообщается на сайте ракетно-космической корпорации "Энергия". С аппарата вновь начала поступать телеметрическая информация. В официальном сообщении говорится, что все параметры бортовых систем в норме.

Спутник был изготовлен в России по заказу Анголы. Запустили его с космодрома "Байконур" три дня назад. Аппарат удалось успешно вывести на орбиту, но позже связь со спутником была потеряна. На протяжении суток специалисты "Энергии" работали над устранением неполадок. По одной из версий, причина произошедшего – проблемы с зарядом аккумулятора.