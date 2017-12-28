У войны не детское лицо

В Ираке и Сирии дети используются как живые щиты, становятся мишенью снайперов и живут в условиях постоянных бомбардировок. Об этом накануне сообщила организация ЮНИСЕФ. Рабство, насилие, браки против воли – такова реальность, в которой живут несовершеннолетние в зонах военных конфликтов.

В тяжелой ситуации оказались дети народности рохинджа. Из-за вооруженных столкновений в штате Ракхайн на западе Мьянмы более 300 тысяч несовершеннолетних были вынуждены бежать в соседнюю Бангладеш.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

В Йемене за три года гражданской войны погибли более пяти тысяч детей. 11 миллионам требуется гуманитарная помощь. 385 тысяч находятся на грани смерти из-за голода. А в этом году на Йемен обрушилось еще одно несчастье – эпидемия холеры.

Фото: REUTERS/Abduljabbar Zeyad

На севере Нигерии и в Камеруне боевики группировки "Боко Харам" используют детей в качестве террористов-смертников. В этом году по сравнению с 2016 их число возросло в пять раз - до 135.

Военные столкновения, разрушенная экономика, голод - в таких условиях оказались жители Южного Судана. В этой стране 19 тысяч детей были насильно рекрутированы армией и различными вооруженными группировками.

"Дети становятся мишенью и подвергаются насилию, когда находятся дома, в школе, на игровой площадке. Ситуация не меняется который год. Мы не можем бездействовать. Такая жестокость не должна стать нормой", - заявил директор ЮНИСЕФ по программам чрезвычайной помощи Мануэль Фонтен.