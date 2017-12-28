США - Турция: дипломатический конфликт исчерпан?

США возобновили выдачу виз гражданам Турции. Турция вслед за США в свою очередь также приняла решение снять ограничения на выдачу виз на территории Соединенных Штатов.

Дипломатический скандал между Анкарой и Вашингтоном пошел на спад. Однако наблюдатели не исключают нового витка напряженности в отношениях между двумя странами в дальнейшем.

"Ситуация в сфере безопаности достаточно улучшилась, чтобы обеспечить полное возобновление визовых услуг в Турции", говорится в заявлении Госдепа США.

Речь идет о неиммиграционных визах, выдача которых по решению Белого дома, была заморожена еще в начале октября. Вашингтон даже принял решение перевести американского посла Джона Басса из Турции в другую страну.

В Госдепартаменте США отметили, что "получили гарантии" от турецкий властей. Однако представитель посольства Турции в Вашингтоне в четверг заверил, что Анкара "никаких гарантий не предоставляла" по отношению к тем сотрудникам дипведомств, по которым ведется расследование.

Напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона возникла из-за ареста турецкими властями сотрудника генконсульства США в Стамбуле. Он был обвинен в связях с путчистами, которые предприняли попытку переворота в Турции летом 2016 года.

В Анкаре полагают, что сотрудник американского консульства имел контакты со сторонниками опального исламского проповедникам Фетхуллаха Гюлена. Однако Белый дом расценил действия Турции как враждебные.