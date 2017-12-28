США засыпало снегом

В некоторых регионах столбик термометра опустился до минус 50-и. Город Эри на северо-западе штата Пенсильвания, США парализован из-за стихии. Здесь выпало больше полутора метров снега.

"Я привык к снегу, но в этот раз его так много. Это безумие", - говорит местный житель.

Городские власти ввели режим чрезвычайного положения. Закрыты госучреждения, городской аэропорт, торговые центры, школы и некоторые медучреждения.

Сильный снегопад парализовал движение и на дорогах. Снежная стихия стала причиной десятка дорожно-транспортных происшествий.

Некоторых местных жителей не пугают сильные холода и гигантские сугробы. Они наслаждаются внезапно наступившей зимой.