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""То, что мы наблюдали сегодня в Совете Безопасности - оскорбление. Оно не будет забыто, это ещё один пример того, как Организация Объединённых Наций приносит больше вреда, чем пользы в решении палестино-израильского конфликта"."
Никки Хейли
посол США в ООН
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Таиланд: младенцы в костюмах собачек
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Десятки тяжелобольных сирийцев были вывезены из Восточной Гуты в Дамаск. Среди них есть дети. Эвакуация прошла под руководством Международного комитета Красного креста и сирийского Комитета Красного полумесяца.
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